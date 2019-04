MADEIRA – Un bus turistico con 50 persone a bordo si è ribaltato sull’isola di Madeira, in Portogallo, causando diversi morti, almeno 28. Lo riferisce l’agenzia di stampa portoghese Lusa, precisando che a bordo del bus c’era una comitiva di turisti tedeschi.

L’autista del bus avrebbe perso il controllo del mezzo che è precipitato sopra una casa, in una scarpata nella zona di Canico, nel comune di Santa Cruz. Tutte le vittime, secondo le prime informazioni, sarebbero di nazionalità tedesca. Secondo il sindaco Sousa, sono 17 donne e 11 uomini. Il gruppo era a Santa Cruz, nell’unità alberghiera di Quinta Splendida, e si stava trasferendo a Funchal.anze.

I veicolo, prima di finire fuori strada si è scontrato con un altro autobus. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 (le 19.30 in Italia) in una curva. A bordo del bus viaggiavano 57 persone.Si teme un bilancio ancora più pesante perchè molti sono i feriti in gravi condizioni. Sul posto sono accorse diverse ambulanze. Anche i vigili del fuoco, come ha riferito l’agenzia Lusa, hanno confermato la presenza di feriti ma non hanno fornito cifre. Le operazioni di soccorso coinvolgono in totale 19 mezzi. Sul luogo del disastro arriverà in nottata il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa. (Fonte Ansa).