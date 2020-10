Una madre in Russia ha provato a mettere in vendita la figlia neonata per poco più di 3000 euro. La donna è stata arrestata.

“Avevo bisogno di comprarmi gli stivali nuovi”, così una madre ha deciso di mettere in vendita la figlia neonata. Luiza Gadzhieva, 25enne di Mosca, ha da poco partorito la sua bambina così ha pensato di usarla come merce di scambio per un valore di 3300 euro.

Una somma che sarebbe servita alla donna per gli stivali nuovi e per l’acconto di una casa che stava comprando.

Secondo quanto riportano i media locali, la donna, venticinquenne mamma di altri tre bambini oltre all’ultima arrivata, aveva confessato il suo piano alla sorella. Gadzhieva è stata arrestata dalla polizia dopo che alcuni agenti hanno finto di essere interessati all’acquisto della piccola appena nata.

Ecco come hanno scoperto la donna

L’annuncio di vendita è stato intercettato da un gruppo di attivisti del gruppo anti-tratta “Alternativa” che hanno provato a dissuaderla. Il gruppo ha provato a spiegare cosa sarebbe successo alla bambina ma la 25enne però è sembrata piuttosto indifferente così è scattata la denuncia.

“Abbiamo tentato in ogni modo di spiegarle come avrebbe vissuto la figlia”, hanno fatto sapere dal gruppo secondo la ricostruzione dei media. Ma la donna, a quanto pare, voleva guadagnare dei soldi per soddisfare le sue necessità ed era convinta quindi di dar via la bambina.

La polizia ha subito arrestato la donna che ha confessato di avere già in mente come spendere la cifra che avrebbe potuto ricavare. La neonata, di appena una settimana di vita, è stata affidata ai servizi sociali. (Fonte Russia Today).