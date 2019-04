MADRID – Allarme bomba a Madrid: il grattacielo che ospita le ambasciate è stato evacuato martedì 16 aprile in seguito alla minaccia di un’esplosione.

La polizia spagnola ha reso noto che il grattacielo Torre Espacio, una delle quattro torri futuristiche che si trovano in Paseo de la Castellana, è stato “sgomberato per ragioni di sicurezza”.In tutto nel palazzo ci sarebbero tra le 600 e le 800 persone.

Nell’edificio sono presenti le ambasciate britannica, australiana, canadese e olandese. Sul posto sono arrivati polizia e vigili del fuoco. (Fonte: The Independent)