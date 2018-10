ROMA – La modella Mairead O’Neill, 21 anni, è morta a Belfast dopo una notte passate con le amiche. La modella aveva perso la madre solo da dieci mesi: “Non sappiamo esattamente cosa è successo – ha dichiarato Cathy Martin, capo dell’agenzia di moda dove lavorava Mairead – ma stava attraversando un periodo davvero difficile dopo la morte della mamma per un cancro all’intestino”.

Mairead era uscita lunedì sera, dopo cena, per recarsi con due amiche al Pug Uglys, un pub in pieno centro a Belfast, per bere un drink prima di tornare a casa. Qui è stata ritrovata morta la mattina dopo. Sembra esclusa la pista dell’omicidio. Ma per ora gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

“Assomigliava a Kim Kardashian – racconta ancora Martin -, ma l’aspetto più affascinante del suo carattere è che non si rendeva contro di quanto fosse bella, e che poteva avere il mondo ai suoi piedi: era timida, schiva e molto saggia per la sua età, non era abituata al mondo della moda, aveva paura che la sovrastasse”.