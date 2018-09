LONDRA – Sean Hercules, inglese di 39 anni di Leeds, è morto dopo aver aver sparato contro gli agenti che procedevano al suo arresto all’Autosole Aparthotel di Cancelada, a breve distanza da Estepona (Malaga).

Hercules, con una condanna alle spalle per furto e omicidio in Gran Bretagna, dopo un incidente automobilistico a Puerto Banos si era dato alla fuga. Quando gli agenti sono arrivati nella stanza d’albergo per procedere all’arresto ha iniziato a sparare.

In un articolo di El Pais, i testimoni hanno riferito di aver visto Hercules allontanarsi immediatamente dal luogo dell’incidente con un’arma e hanno chiamato i servizi d’emergenza. In seguito, in albergo, ha aperto il fuoco contro i poliziotti che avevano bussato alla porta della sua stanza per arrestarlo, scrive il Daily Mail.

Un portavoce della polizia nazionale spagnola a Malaga ha confermato: “La polizia è stata costretta a sparare per respingere l’attacco. È stato ucciso e ora sarà avviata un’indagine”.