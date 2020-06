ROMA – Quandovuole rilassarsi inizia a pettinare i capelli . Una chioma lunga 1 metro e mezzo, più di quanto sia alta la 34enne.

La Rapunzel in carne e ossa è polacca ma vive a Londra. A sette anni ha iniziato a portare le trecce e l’ultimo taglio ai capelli risale a più di cinque anni fa.

Bionda naturale, ora tinge i capelli di rosso grazie a una miscela di oli preparati in casa.

Le lunghissime trecce la rendono un oggetto del desiderio.

“Gli uomini non credono che la mia chioma sia vera. La definiscono bella, femminile, incredibile. Alcuni addirittura si innamorano di me per via dei capelli”, dice Malgorzata.

Ma non tutti si innamorano. “Rapunzel” afferma:”Alcune persone sono gelose. Una collega mi ripeteva che i capelli erano troppo lunghi e avrei dovuto tagliarli”.

“Dopo poco tempo ha cambiato idea e ora ha iniziato a far crescere i capelli”.