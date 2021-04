Malta: bonus 200 euro ai primi 35mila turisti. Per promuovere la prossima stagione turistica, l’isola di Malta ai primi 35.000 visitatori offrirà un bonus fino a 200 euro da spendere negli alberghi.

Durante la pandemia, le restrizioni sui viaggi all’estero, hanno creato non pochi problemi economici alle mète turistiche più popolari. Un monito per l’Italia, avverte Giampaolo Scacchi.

Secondo quanto riportato dal Sun, l’isola di Malta nel 2019 ha accolto più di 2,7 milioni di turisti, nel 2020 ne ha persi l’80%: ora spera che l’offerta fino a 200 euro se prenoteranno almeno due notti in un albergo, sia di stimolo a tornare.

Come funzionerà il bonus: chi sceglierà una struttura a cinque stelle riceverà 200 euro, scende a 150 per un albergo a quattro stelle e a 100 per un tre stelle. Prenotando un alloggio sull’isola di Gozo il turista otterrà un bonus del 10% in più.

Il ministro del turismo maltese, Clayton Bartolo, ha spiegato:”Con la ripresa del turismo internazionale, il programma mira a porre gli hotel di Malta in una posizione molto competitiva”.

L’isola va avanti spedita con le vaccinazioni, il 42% ha ricevuto la prima dose e il 95% degli over 80 la seconda dose, pur avendo bassi casi di Covid. Ed è probabile sia uno dei paesi presenti nella “green list” .