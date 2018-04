ROMA – La piccola Roxy, 8 anni, bacia teneramente sulle labbra la mamma Vicky, in fin di vita. Due giorni dopo la donna muore per un cancro al seno e il tenero scatto, condiviso su Facebook, fa il giro del web.

Accade in Inghilterra. Come riporta i media inglesi, due anni fa a mamma Vicky è stato diagnosticato un tumore terminale. La notizia terribile era arrivata ad appena un anno dalla scomparsa di Bob, suo compagno e padre della piccola Roxy, morto nel sonno a 55 anni per problemi cardiaci.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La donna ha combattuto con coraggio per due anni, condividendo su Facebook le foto della sua malattia.

Vicky prima di morire aveva detto: “Mia figlia non è una bambina sciocca, sa esattamente cosa sta succedendo, non le ho mai mentito. Voglio passare con lei il maggior tempo possibile”.