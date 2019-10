MANCHESTER – Paura a Manchester, nel Regno Unito, dove almeno cinque persone sono state accoltellate in strada, davanti al centro commerciale Arndale. Lo riferisce SkyNews Uk. La polizia di Manchester ha confermato l’arresto di un uomo, sulla quarantina.

Il centro commerciale è stato isolato dalla polizia locale. Secondo le prime informazioni, non si registrano morti. Al momento non si sa di più sulla condizione dei feriti, né è chiaro se l’episodio sia riconducibile a criminalità comune, violenza di strada o altro.

Gli investigatori hanno precisato che l’uomo fermato è accusato di aggressione aggravata e viene attualmente interrogato. Nessuna ipotesi per ora sul movente. Diversi testimoni hanno riferito di scene di paura, testimoniate anche da alcuni video e di un attacco condotto contro persone e clienti scelti apparentemente a caso.

Le indagini sono state affidate all’antiterrorismo, oltre che alla polizia locale. In un comunicato diffuso via Twitter la Greater Manchester Police resta cauta sul possibile movente, ma non esclude la pista del terrorismo. La nota precisa che l’aggressione si è consumata dentro l’Arndale Shopping Centre, in centro città, per poi concludersi al di fuori. E che il mall è stato evacuato nell’immediatezza dei fatti.

“Dato il luogo dell’incidente e la sua natura, specialisti dell’antiterrorismo della Police North West stanno guidando ora le indagini per determinarne le circostanze”. La polizia ribadisce infine che “un uomo sui 40 anni è stato arrestato sulla scena per sospetta aggressione aggravata” e che al momento “rimane in custodia”. Il premier britannico Boris Johnson si è detto “scioccato” per l’accaduto e ha manifestato vicinanza ai feriti, elogiando al contempo polizia e servizi d’emergenza per la tempestività del loro intervento. Lo stesso hanno fatto le autorità municipali di Manchester e la ministra ombra laburista dell’Interno, Diane Abbott.(Fonte: Ansa, Bbc)

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev