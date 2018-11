MARSIGLIA – Un palazzo è crollato questa mattina nel centro di Marsiglia: è quanto annunciano i media francesi precisando che ricerche sono in corso per trovare eventuali vittime o sopravvissuti. Al momento risultano due feriti.

In un tweet, la prefettura della regione Provence-Alpes-Cote d’Azur precisa che l’edificio crollato si trovata in rue d’Aubagne, nel primo arrondissement di Marsiglia. Al momento, non si ha alcuna informazione sulle possibili vittime. Le autorità locali invitano la cittadinanza ad “evitare il settore” e a dare “priorità ai soccorsi”.

L’edificio, già fatiscente prima del dramma, è ora ridotto ad un ammasso di detriti. Sul posto, 18 veicoli dei soccorsi e 40 vigili del fuoco sono alla ricerca di eventuali vittime o altri superstiti. Una donna è uscita dal palazzo ricoperta di polvere ma indenne.

IN AGGIORNAMENTO