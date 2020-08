Tutti gli studenti spagnoli sopra i 6 anni di età, dovranno indossare la mascherina quando saranno a scuola.

In Spagna, a partire da settembre, tutti gli alunni a partire dai sei anni, dovranno indossare la mascherina a scuola, anche se fanno parte della cosiddetta ‘bolla’ o ‘gruppo di convivenza stabile’ e non potranno interagire con membri di altre classi.

Lo ha stabilito il governo di Madrid, come annunciato oggi dalla ministra dell’Educazione Isabel Celáa. L’obiettivo del governo è quello di far tornare a scuola i bambini per porre fine alla didattica a distanza.

Anche in Spagna in questi giorni ci sono polemiche per la mancanza di protocolli per un rientro sicuro a scuola e la mancanza di coordinamento tra le 17 regioni, che hanno competenze educative e avevano stabilito misure non omogenee.

A nord, per esempio, in Cantabria è stato deciso l’obbligo della mascherina a partire dai 3 anni di età mentre la Catalogna l’ha resa obbligatoria solo dai 12 anni.

In Spagna record di contagi

Le scuole sono chiuse in Spagna da metà marzo; i bambini non sono potuti uscire di casa per sei settimane. La Spagna, 47 milioni di abitanti, è il paese europeo con il maggior numero di contagi, pari a quasi 420 mila, mentre i decessi sono quasi 30 mila.

A Madrid, i contagi segnalati nelle ultime 24 ore sono scesi a 817, a cui vanno aggiunti 2.618 casi, risalenti ai giorni precedenti e ora inseriti nel conteggio.

Dall’inizio della pandemia, nella capitale si sono registrati 118.887 casi confermati di coronavirus; il consiglio comunale ha ora annunciato la chiusura notturna dei parchi e delle piscine a partire dal 1 settembre. Le Isole Baleari hanno deciso di vietare l’accesso notturno alle spiagge. (fonte AGI)