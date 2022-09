Matteo Sorbi, giornalista italiano ferito in Ucraina: “Sto bene e al sicuro”

Mattia Sorbi, un giornalista italiano freelance, è stato ferito in Ucraina. Il giornalista, ferito nei pressi di Kherson, ora è al sicuro.

A scriverlo è lo stesso Sorbi sui social: “Cari amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l’affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di contatti. Sto bene e sono al sicuro, ma purtroppo le difficoltà di comunicazione in Ucraina mi hanno impedito di essere online come al solito. Probabilmente sarà così ancora per qualche giorno, ma l’importante è non avere problemi. Sto raccogliendo tante storie da raccontarvi e non mancherò di farvi sapere!”.