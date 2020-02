LONDRA – Duro colpo in arrivo per Meghan Markle e il principe Harry. Secondo il Mirror, i Duchi di Sussex sarebbero costretti a restituire alla Regina Elisabetta milioni di sterline.

La cosiddetta Megxit, ovvero la decisione definitiva presa dal secondogenito del Principe Carlo di rinunciare al suo status di reale senior per trasferirsi con la famiglia in Canada, potrebbe presto avere ripercussioni enormi su Harry e Meghan. Dopo aver ricevuto il divieto di utilizzare la parola Royal, la coppia potrebbe essere costretta a restituire 2,4 milioni di sterline. Si tratta della somma spesa per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, dove i due avevano fissato la residenza durante la convivenza in Inghilterra. Una ristrutturazione durata per mesi e che per molti sudditi era solo un capriccio di Meghan Markle.

Il marchio “Sussex Royal”, secondo molti esperti, avrebbe potuto generare guadagni enormi e garantire l’indipendenza economica alla coppia. Ma avendo rinunciato al titolo reale, Harry e Meghan non potranno utilizzare la parola Royal accanto a Sussex. La coppia dovrà dunque rinunciare a questa fonte di guadagno e ora potrebbe essere costretta a restituire milioni di sterline per ripagare la casa in cui ha convissuto dopo il matrimonio.

Sulla questione, per ora, le fonti ufficiali di Palazzo hanno deciso di non commentare la situazione, ma alcuni ipotizzano che ci saranno diversi problemi sul come ricoprire tutta la somma. Ci sarebbe la possibilità “di non coprire l’ammanco in un un’unica soluzione” e c’è chi afferma che “senza dubbio si troverà un accordo tra le parti per evitare che la situazione si possa complicare ancora di più”. (fonte MIRROR)