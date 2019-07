LONDRA – Prima uscita pubblica per Meghan Markle e Archie. La duchessa del Sussex ha raggiunto il marito Harry ad una partita di polo contro il fratello William. Tra i vip era presente anche Kate Middleton insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Ma le due cognate non si sono fatte molta compagnia.

Kate, sempre sorridente, era intenta a badare ai tre figli, mentre Meghan teneva in braccio il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor. E sui social è stata anche criticata per questo. O meglio: oggetto di molti attacchi è stato il modo in cui teneva in braccio il piccolino, senza cappellino per il sole e calzini.

Ma Meghan ultimamente sembra diventata uno dei bersagli privilegiati di certo gossip britannico. Di sicuro la ristrutturazione di Frogmore Cottage da 2,4 milioni di euro non è piaciuta a molti sudditi, così come il cambiamento all’anello di fidanzamento e lo sfoggio di gioielli fatto dalla ex attrice americana.

In ogni caso gli occhi erano sicuramente tutti per lei, alla prima uscita pubblica insieme ad Archie dal giorno del battesimo. Per la prima volta, poi, lei e Kate sono state immortalate insieme non ad un evento ufficiale. Ma gli scarsi scambi tra le due lasciano immaginare un rapporto non propriamente stretto. (Fonte: The Daily Mail, The Sun)