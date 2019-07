MILANO – Meghan Markle di nuovo sotto accusa nel Regno Unito. Questa volta perché, secondo il tabloid The Express, avrebbe deciso di far seguire al piccolo Archie una dieta vegana.

Leggendo il quotidiano si capisce che non si tratta di notizia bensì di ipotesi da prendere con tutte le dovute cautele. Anche perché la stessa duchessa del Sussex non sarebbe vegana, tutt’al più “pescetariana”, come viene definita in inglese, ovvero seguace di una alimentazione (sana e prevalentemente light) che esclude solo la carne.

Ma tant’é: dopo le presunte liti tra lei e Kate Middleton, il discusso allontanamento tra Harry e William, gli imbarazzi per il padre Thomas Markle e le voci di tate e altri dipendenti in fuga per le supposte richieste eccessive dell’ex attrice americana, adesso il gossip si concentra sullo stile di vita che la neo-mamma intenderebbe far seguire al suo piccolo di nemmeno due mesi.

La regina Elisabetta, secondo i rumors dell’Express, sarebbe comprensibilmente furiosa per la dieta vegana del bis-nipote. Lei che è legata alle tradizioni ha già concesso molto dando il suo placet al matrimonio di William con una commoner prima e di Harry con una commoner afroamericana e divorziata dopo. Accettare anche che la salute dell’ultimo nato della Casa Reale possa essere compromessa da tendenze alimentari contemporanee sarebbe davvero troppo. Così, almeno, dice il gossip.

Buckingham Palace sul caso tace. I diretti interessati anche. Meghan Markle non aveva replicato nemmeno ai commenti sulle sue forme da neo-mamma normale, chissà se adesso dirà qualcosa sull’ennesimo pettegolezzo contro di lei. (Fonte: The Express)