Meghan Markle: “Esisto, non vivo”. E con Harry pensano di trasferirsi in Sudafrica VIDEO

LONDRA – Il principe Henry e Meghan Markle si sono sposati l’anno scorso, ma da allora hanno avuto un difficile rapporto con la stampa, che ha portato alla luce i problemi dell’ex attrice con il padre, Thomas Markle. La coppia si recherà negli Stati Uniti il ​​mese prossimo con il figlio di cinque mesi, Archie, per trascorrere con la madre di Meghan, Doria Ragland, il Giorno del Ringraziamento a Los Angeles. Poi i duchi e il figlio si trasferiranno nella residenza reale di Sandringham, per trascorrere il Natale con la sovrana e il resto della famiglia reale.

Tom Bradby, giornalista dell’emittente Itv, che ha accompagnato i duchi nel loro recente viaggio in Africa per preparare il documentario su di loro, ha trovato la coppia “vulnerabile e ferita”. Nell’intervista il principe dice che gli piacerebbe lasciare il Regno Unito e stabilirsi in un altro posto, per esempio Città del Capo, in Sudafrica, dove la coppia è stata di recente.

“Esisto, non vivo”: in un’intervista registrata in occasione del recente viaggio in Africa, Meghan Markle, la moglie del principe Harry, ha raccontato le difficoltà del vivere sotto la continua attenzione mediatica. L’intervista è stata anticipata da una clip in cui Meghan ammette di non star “troppo bene” e che “non molte persone” le hanno chiesto come si senta, nella sua nuova veste di moglie e mamma; parole che hanno scatenato rapidamente sui social un’ondata di commozione e sostegno. I duchi di Sussex, secondo il domenicale The Sunday Times, si prenderanno una pausa in famiglia, lontano dagli impegni ufficiali, per sei settimane a Natale.

Fonte: AGI