LONDRA – "Esemplare": Camilla, duchessa di Cornovaglia e seconda moglie del principe Carlo, così ha definito il matrimonio di Harry e Meghan Markle, ma ha ammesso che la royal family, nel corso dei preparativi, non era certa di "quel che sarebbe potuto accadere".

Nel corso di una visita a 5 News, parlando ai giornalisti, Camilla ha fatto riferimento alla serie di incredibili avvenimenti che si sono verificati nel corso della preparazione del matrimonio dell’anno.

La settimana precedente al grande giorno è stata dominata dalle notizie sul padre di Meghan, Thomas Markle, che avrebbe venduto foto ai paparazzi per 100.000 dollari e per questo motivo annunciato che non avrebbe accompagnato la figlia all’altare, scrive il Daily Mail.

Successivamente ha cambiato idea e detto che avrebbe partecipato, salvo poi decidere il contrario per motivi di salute, dicendo che avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore. All’ultimo momento, Kensington Palace aveva annunciato che il principe di Galles l’avrebbe sostituito e avrebbe accompagnato Meghan verso l’altare.

“Durante i preparativi ci siamo chiesti cosa sarebbe successo ma in realtà è andato tutto bene, è stata una splendida giornata. Ogni cosa era perfetta, compreso il tempo”.