PARIGI – Meghan Markle è appena entrata a far parte ufficialmente della Famiglia Reale e crea i primi problemi a Kate Middleton.

Tutta colpa di video e foto in cui, in passato, vuoi per vita privata vuoi per esigenze di copione, è apparsa in abiti succinti, se non addirittura in topless.

Proprio in considerazione di quel materiale “scottante” il settimanale francese Closer ha annunciato di voler continuare la guerra legale contro il duca e la duchessa di Cambridge, per le cui foto in topless è stato condannato ad un risarcimento da 92mila sterline.

Le immagini risalivano all’estate del 2012, quando Kate Middleton venne fotografata in barca in topless mentre era in vacanza con il marito nella residenza del Visconte Linley, nel sud della Francia.

Lo scorso settembre un tribunale francese ha condannato la rivista Closer, del gruppo Mondadori, a pagare 92mila sterline di danni e ha condannato il direttore e il proprietario della rivista a pagare ognuno 45mila euro di multa, il massimo previsto dalla legge.

Adesso gli avvocati del magazine hanno deciso di fare appello, avanzando la tesi che sia “ipocrita” da parte dei reali rivendicare un risarcimento così enorme quando i nuovi membri della famiglia reale sono “felici scattandosi foto sexy”. I legali si riferiscono in particolare ad una foto di Meghan Markle in vacanza in topless e allo spot degli hamburger in cui inscena uno spogliarello.

L’avvocato di Closer Paul-Albert Iweins è deciso a portare quelle immagini in tribunale