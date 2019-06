Meghan Markle e Kate Middleton scansatevi: è Zara Tindall la preferita di zio Carlo

LONDRA – Meghan Markle e Kate Middleton, sorry ma fatevi da parte: Zara Tindall è la royal lady preferita del principe Carlo e al Royal Ascott 2019 il loro tenero legame era visibile agli occhi di tutti i presenti. Zio Carlo, 70 anni, e la nipote Zara, 38 anni figlia della principessa Anna e Mark Phillips, sono stati fotografati mentre si abbracciano e sorridono con complicità: secondo un esperto reale la nipote è più vicina a Carlo di quanto lo siano Kate o Meghan.

Zara, appassionata cavallerizza come la madre, è spesso ritratta nelle foto mentre scambia con lo zio un abbraccio affettuoso, un bacio e delle risate. Per Carlo si tratta un atteggiamento decisamente meno formale rispetto agli abbracci con le nuore. L’esperto dei Royal Rob Jobson, che ha scritto una biografia sul principe Carlo, ha dichiarato a Fabulous Digital che il legame tra l’erede al trono e Zara è molto stretto. “Zara ha lo stesso sangue di famiglia, l’ha vista crescere e dunque è molto più vicina delle nuore. Tra tutti i fratelli, Carlo è quello che ha un legame stretto con Anna ed è stato sempre molto solidale e affettuoso nei confronti della nipote”.

A scegliere il nome Zara è stato proprio Carlo e si pensa che rimase molto deluso quando scoprì che Diana aveva avuto un maschietto, Harry, e non la figlia tanto desiderata. Ingrid Seward, redattore capo della rivista Majesty, ritiene che Carlo consideri Zara la figlia che non hai avuto e per questo “è sempre molto contento di stare in sua compagnia. Ma penso che le voglia bene anche perché è una donna rispettabile senza pretese. È come Camilla che vede il lato positivo della vita e ha un grande senso dell’umorismo”.

Le interazioni di Carlo con Kate e Meghan sono amichevoli ma senza alcun lungo abbraccio o stretto contatto fisico. Zara è sposata con il giocatore di rugby Mike Tindall, 40 anni e hanno due figlie: Mia Grace, cinque anni e Lena Elizabeth, uno. (Fonte: thesun.com)