LONDRA – Meghan Markle partecipa al suo primo Trooping The Colour, la consueta parata annuale organizzata per i festeggiamenti del compleanno della Regina, che ha compiuto 92 anni il 21 aprile scorso. Ma sbaglia abito, e rompe il protocollo.

La duchessa di Sussex ha scelto per l’occasione un abito rosa cipria di Carolina Herrera. Bello ed elegante, ma che lasciava le spalle e le braccia scoperte. Cosa impensabile per l’etichetta di corte in una occasione simile.

Alla parata in cui l’èlite delle forze armate britanniche è sfilata davanti alla sovrana e all’intera famiglia reale, Meghan Markle si è presentata con un abito ben diverso da quelli indossati dalla coetanea Kate Middleton, che si è presentata con un abito azzurro pallido con cappellino coordinato e spalle ben coperte. E dire che Meghan Markle ha una persona che la segue proprio nella preparazione per la vita di palazzo.

Sembra, però, che gli abiti indossati dall’ex attrice americana siano frutto di una scelta dettata anche da Harry, scrive il Daily Mail.La coppia è apparsa come sempre molto affiatata. In ottobre i duchi di Sussex faranno il loro primo viaggio ufficiale in Australia, continente visitato da Carlo e Diana nel 1983. Anche per la sfortunata coppia era stato il primo viaggio ufficiale.

Harry e Meghan inizieranno il loro tour in Australia, pilastro del Commonwealth, dove presenzieranno anche all’inaugurazione a Sidney della quarta edizione degli Invictus Games, i giochi per i militari invalidi e mutilati di cui il principe è padrino fin dalla fondazione. Poi sarà la volta di Figi, Tonga e in ultimo della Nuova Zelanda.