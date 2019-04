MILANO – L’ultima battaglia familiare a Buckingham Palace si gioca a colpi di tiara. Secondo diversi tabloid britannici la regina Elisabetta avrebbe vietato alcuni gioielli appartenuti a Diana a Meghan Markle. Gioielli che invece sarebbe stati più volte concessi alla cognata dell’attrice, Kate Middleton.

Non si tratterebbe, però, di una questione di simpatie o preferenze. Secondo i ben informati la sovrana vorrebbe solo mantenere la gerarchia tra i membri più giovani della famiglia reale. Un modo come un altro per ricordare all’ex attrice americana di restare al proprio posto, quello, cioè, che esclude lei come i suoi figli dalla linea di successione al trono d’Inghilterra.

Fra i preziosi off limits per la duchessa di Sussex ci sarebbe anche la tiara con perle a goccia indossata da Diana nel giorno delle sue nozze con Carlo nel 1982, che invece Kate Middleton ha potuto indossare alle nozze reali in Spagna. Elisabetta avrebbe anche negato la tiara di smeraldi chiesta da Meghan alle nozze con Harry, lo scorso 19 maggio.

Non per questo, comunque, alla futura mamma sono venuti meno brillanti e gioie. Tra i preziosi appartenuti a Diana indossati dalla moglie di Harry ci sono l’anello di acquamarina, gli orecchini a farfalla e un bracciale d’oro. Oltre ai diamanti incastonati nell’anello di fidanzamento disegnato appositamente da Harry. (Fonte: The Sun)