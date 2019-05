LONDRA – Meghan Markle e il Principe Harry probabilmente daranno l’annuncio ufficiale della nascita della Royal Baby a breve. Il tabloid britannico The Sun ha rivelato infatti che alcune auto di scorta piene di coperte rosa sono state avvistate vicino al castello di Windsor. La nascita infatti era prevista tra fine aprile e i primi giorni di maggio.

A testimoniare lo scoop è stato Tamoor Ali, cittadino britannico che ha dichiarato di aver visto la Bentley reale con all’interno tantissime coperte di colore rosa, ma anche dei giocattoli femminili che percorreva la strada molto lentamente per imboccare la via verso Frogmore Cottage, abitazione dei Duchi del Sussex. Per il momento, un portavoce di Buckingham Palace ha detto di non aver sentito alcuna notizia dell’arrivo del bambino ma le notizie potrebbero essere imminenti.

L’ultima apparizione in pubblico di Meghan Markle risale a circa due settimane fa, il 19 marzo 2019. In attesa dell’annuncio ufficiale dell’arrivo della Royal Baby, in Inghilterra e nel resto del mondo impazza il toto-nome. Per i bookmakers inglesi è certa che la nascituro sia femminuccia. Quindi quest’ultima potrebbe chiamarsi Diana come la compianta nonna materna, oppure Grace, o addirittura l’italiano Allegra. Mentre sono stati scartati i tradizionali Victoria ed Alexandra. (fonte THE SUN)