MILANO – Il royal baby è già nato? Il gossip si è scatenato dopo un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Meghan Markle e Harry in cui i duchi di Sussex ringraziano i sudditi che hanno inviato offerte che saranno devolute ad alcune associazioni benefiche scelte in precedenza.

“A nome del Duca e della Duchessa (e di Baby Sussex) vi ringraziamo”, hanno scritto su Instagram. E quel “Baby Sussex” ha scatenato i rumors. E’ infatti la prima volta il royal baby viene citato come se fosse già in vita e questo ha fatto pensare a molti che la nascita possa essere già avvenuta.

Nel post vengono anche precisate le destinazioni delle varie donazioni, e alla fine il ringraziamento: “Voi avete fatto in modo che accadesse tutto questo. Grazie”. Parole, insomma, che farebbero presupporre un lieto epilogo.

Del resto la coppia aveva spiegato nei giorni scorsi di voler vivere l’arrivo del figlio (o della figlia) privatamente, senza annunci ufficiali immediati e foto in posa con il bebè appena venuto al mondo, come per i precedenti (ma in quei casi eredi al trono) figli di Kate Middleton e William.

Secondo il Daily Mail, nel caso sia già nato, è probabile che il royal baby venga mostrato ai sudditi tra il venerdì e la domenica di Pasqua, che quest’anno tra l’altro coincide con il compleanno della regina Elisabetta. Non resta che attendere pochi giorni. (Fonti: Instagram, The Daily Mail)