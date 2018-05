Meghan Markle, lo scherzo dei cortigiani prima delle nozze: “La Rolls-Royce…”

LONDRA – Prima delle nozze reali, i cortigiani potrebbero aver giocato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] uno scherzo crudele a Meghan Markle?

Un appassionato di auto ha fatto notare che la Rolls-Royce Phantom IV, della Royal Mews, destinata ad accompagnare Meghan e la madre, Doria Ragland, alla St George’s Chapel, era la stessa utilizzata nel 1972 per Wallis Simpson il giorno del funerale del marito, il Duca di Windsor.

Come Meghan, osserva il Daily Mail, la Simpson era una divorziata americana e nel 1936 il matrimonio con Edoardo VIII provocò nel Regno Unito una grave crisi costituzionale scatenata dalla ferma decisione del re di abdicare.

Se fosse uno scherzo, non sarebbe la prima volta per Meghan – i cui antenati della madre erano schiavi – che è già è stata alle prese con episodi di dubbio gusto. Al pranzo di Natale della regina, a Buckingham Palace, la principessa Michael del Kent scelse di indossare una spilla “Blackmoore”, un gioiello dell’era coloniale con immagini o sculture di servi o schiavi neri.

Successivamente si era scusata per la spilla razzista ma Aatish Taseer, l’ex fidanzato della figlia Lady Gabriella Windsor, ha affermato che la principessa Michael “voleva scioccare”.