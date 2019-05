MILANO – Meghan Markle, duchessa di Sussex, è in travaglio. L’annuncio, via twitter, arriva da Buckingham Palace.

Sono ormai settimane che si attende la nascita del royal baby di Harry e della moglie, dopo i tre figli avuti da William e Kate Middleton. La data prevista per il parto è anche stata superata, tanto che Harry avrebbe avuto degli impegni nei Paesi Bassi nei prossimi giorni ma li ha cancellati.

La coppia, che da Kensington Palace si è trasferita a Frogmore House, fuori Londra, ha deciso di vivere l’arrivo del nuovo nato (o della nuova nata, al momento non si sa) in modo privato. A differenza di Diana e Kate, Meghan ha scelto di non partorire al Lindo Wing del St Mary’s Hospital ma in casa, come la regina Elisabetta.

Lei e il marito hanno inoltre diramato un annuncio ufficiale alcune settimane fa in cui si diceva che la nascita non sarebbe stata annunciata subito, e non ci sarebbero nemmeno state foto di rito come per i duchi di Cambridge. Ma l’annuncio di Buckingham Palace ha rotto il silenzio che circonda la ex attrice da settimane.

Meghan, 37 anni, si è ritirata lo scorso 19 marzo, rinunciando ad ogni impegno pubblico. Accanto a lei, scrive il Daily Mail, ci sarebbe la madre, Doria Ragland, arrivata dalla California, dove vive. Tutto, insomma, sembra ormai pronto per l’ottavo pro-nipotino della regina Elisabetta, settimo in linea di successione al trono. Manca solo l’annuncio ufficiale. (Fonti: Daily Mail, Mirror)