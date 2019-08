MILANO – Tra i 50 e i 100mila euro di costo ed emissioni inquinanti come sei aerei commerciali. Questi sono i numeri che non piacciono ai britannici della breve vacanza a Ibiza di Meghan Markle, Harry e del loro piccolo Archie.

I duchi di Sussex hanno deciso di prendersi una pausa dal soggiorno scozzese con la famiglia reale per festeggiare il trentottesimo compleanno dell’ex attrice americana sull’isola spagnola. Per raggiungere la loro meta sono partiti con un jet privato della prestigiosa compagnia NetJets, nota anche come l’Uber dei miliardari.

Il Daily Mail ha fatto i conti in tasca alla coppia e ha calcolato che il viaggio a bordo di questo jet sia costato all’incirca 20mila sterline e abbia emesso nell’atmosfera inquinanti come quelli di sei voli commerciali. Un dato di non poco conto per una coppia che sostiene da tempo le cause ambientaliste e ha persino dichiarato di non voler mettere al mondo più di due figli per limitare il proprio impatto ambientale.

Nella loro vacanza ispanica dal 6 al 12 agosto la famiglia avrebbe alloggiato, secondo il Mail, in una villa di lusso il cui costo potrebbe aggirarsi intorno ai 50mila a settimana. Naturalmente a vegliare sui duchi e sul loro bimbo c’erano guardie britanniche e spagnole. Considerato che, scrive il Daily Mail, gli agenti di sicurezza reale guadagnano in media 100mila sterline l’anno, i costi per proteggere la famiglia reale in quella settimana di relax si aggirerebbero intorno alle 10mila sterline.

Nulla da eccepire se si trattasse di soldi di privati milionari. Ma la cosa infastidisce i sudditi di sua maestà quando si considera che la famiglia reale spende soldi pubblici. Tanto più che i media hanno chiesto delucidazioni a Buckingham Palace ma non hanno ricevuto risposta.

Tutti dettagli che vanno a pesare sulla popolarità di Meghan Markle, precipitata negli ultimi tempi. Secondo un sondaggio stilato da YouGov, infatti, la duchessa del Sussex è scivolata in sesta posizione tra i reali più amati, dopo Kate Middleton, stabile in quarta posizione. Anche Harry ha perso il suo posto al vertice della classifica, occupato quest’anno dalla regina Elisabetta. Che con il suo rigore color confetto si conferma nel cuore dei sudditi. (Fonte. The Daily Mail)