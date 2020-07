Una statua in legno che raffigurava Melania Trump è stata incendiata alle porte di Sevnica, la località slovena dove la first lady americana nacque 50 anni fa.

I media serbi, che ne danno notizia, citano Brad Downey, l’artista statunitense promotore dell’opera, secondo il quale la statua di Melania Trump sarebbe stata data alle fiamme il 4 luglio scorso, festa dell’Indipendenza degli Usa.

Il giorno dopo, ha detto, la statua è stata rimossa. La polizia ha avviato indagini sull’episodio.

La statua di Melania Trump eretta tra le polemiche

La statua era stata eretta nel luglio dello scorso anno e aveva subito suscitato polemiche e pareri discordi tra gli abitanti di Sevnica, cittadina industriale dell’ovest della Slovenia, 80 km circa dalla capitale Lubiana.

A realizzare la statua lignea era stato l’artigiano locale Ales Zupevc, al quale Brad Downey aveva affidato l’incarico.

Melania era raffigurata con un braccio alzato verso il cielo e con un vestito blu.

Forse a ricordare la mise che la first lady indossò in occasione della cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca nel gennaio 2017.

Melania Knavs, nata a Sevnica nel 1970

Melania, il cui cognome da nubile è Knavs, nacque a Sevnica nel 1970.

Nei primi anni Novanta lasciò il suo Paese per lavorare come modella a Milano e Parigi. Per tentare poi la carriera nell’alta moda a New York, dove nel 1998 conobbe Donald Trump. (fonte Ansa)