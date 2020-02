ROMA – Melissa Kerr, 31 anni, di Gorleston, Norfolk, lo scorso novembre è deceduta Instanbul, durante un’intervento chirurgico estetico al Medicana Haznedar Hospital.

La Kerr, era in vacanza in Turchia, e doveva sottoporsi a lipotransfer per aumentare e rimodellare i glutei utilizzando il proprio grasso – chiamato anche rialzamento dei glutei alla brasiliana – ma è morta sul tavolo operatorio per tromboembolia polmonare ed embolia grassa.

Il medico legale Norfolk Jacqueline Lake aggiornerà l’inchiesta di Melissa nel corso di on un’udienza che si terrà il 7 prossimo 7 aprile. Sulla pagina Justgiving, la gemella Natasha ha scritto: “Le parole non possono descrivere il nostro dolore. Era un’anima pura e bella dentro e fuori”.

(Fonte The Mirror)