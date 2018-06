ROMA – Facoltoso e impegnato in politica, Pep Guardiola non lesina aiuti alle cause che sostiene: dopo il sostegno agli indipendentisti catalani per cui è stato sottoposto anche a perquisizioni dalla Guardia Civil spagnola, ha deciso di spendere 150mila euro per contribuire alla riparazione di una nave Ong catalana. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La Proactiva Open Arms, ong fondata a Badalona, cittadina della Catalogna, ha effettuato i lavori di manutenzione proprio mentre era ferma al porto di Catania in seguito all’ordine di sequestro delle autorità italiane nell’ambito di un’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

A rivelare la donazione del tecnico del Manchester City è stato il presidente della ong Oscar Camps intervenendo a un programma radio: “Guardiola è venuto a trovarci, ma ci sono molti altri atleti che vogliono darci il loro aiuto”, ha spiegato. Guardiola e altri vip del mondo dello sport si stanno mobilitando, questo il messaggio, in favore del sostegno alle associazioni umanitarie non governative che la politica di tolleranza zero nei confronti dei migranti sta mettendo sul banco degli imputati quali corresponsabili del fenomeno migratorio.

L’ultimo caso di scontro politico sul tema, la peregrinazione in Mediterraneo della nave Aquarius costretta a fermarsi per giorni tra Malta e Sicilia per la chiusura dei porti e dirottata in extremis proprio in Spagna, direzione Valencia, per la disponibilità concessa in extremis dal nuovo governo socialista spagnolo.