Caitlin O’Reilly, splendida modella di 20 anni, si è suicidata perché non ha mai superato le violenze subite quando aveva 13 anni.

Caitlin O’Reilly è morta suicida a 20 anni.

La modella trascorreva ore ad aiutare gli altri a combattere i problemi di salute mentale, anche se la studentessa ventenne aveva i suoi demoni.

Rimaneva seduta fino alle prime ore sui social media esortando gli altri ad affrontare problemi simili.

Caitlin si è tolta la vita dopo una serata fuori a Manchester.

Il suo corpo è stato scoperto domenica 18 agosto al Premier Inn al Manchester Central.

La sua famiglia, afflitta dal dolore, ha raccontato come la sua salute mentale fosse peggiorata dopo essere stata violentata da un uomo più anziano quando aveva solo 13 anni.

La mamma della modella, Kay Speedman, ha dichiarato:

“Quando abbiamo scoperto cosa le era successo quando aveva 13 anni, è stato un grande cambiamento nella vita di tutti. All’epoca ero un agente di polizia ed ero costantemente in allerta. “Ha sempre pensato di non essere degna. La prima volta che è tornata a casa dal liceo, ho pensato che qualcuno l’avesse maltrattata. Aveva scritto” non abbastanza buona “con una penna nera sull’avambraccio. “Ho detto ‘Chi ti ha fatto questo?’ Mi ha guardato e ha detto “Sono stata io”. “Il problema che abbiamo avuto è che in tenera età, quando non era pronta, aveva a che fare con le molestie degli adulti e non sapeva come affrontarle”.

Notti intere ad aiutare persone bisognose

Nonostante abbia combattuto i propri demoni, Caitlin era determinata ad aiutare altre ragazze con i suoi stessi problemi.

Kay ha aggiunto:

“Anche quando soffriva della propria salute mentale, di notte rimaneva sveglia per ore sui social ad aiutare altri bambini. Di notte riceveva messaggi del tipo: ‘Mi sono autolesionata, cosa devo fare?’ Rimaneva seduta fino alle prime ore del mattino a parlare con loro. Diceva loro che dovevano fare qualcosa e cercare aiuto. Trascorreva ore ad aiutare altre persone ma non avrebbe mai potuto farne a meno “.

Rendendo omaggio a sua figlia, Kay ha aggiunto:

“Caitlin era molto la figlia di suo padre. Era piena di divertimento ed era molto sensibile.

“L’anno scorso è stato strano non averla qui.

Abbiamo festeggiato il suo 21 ° compleanno a gennaio, ma abbiamo anche festeggiato il compleanno della sua amica.

Il messaggio che voglio dare alle ragazze è che sei bella, sei abbastanza brava e sei degna. Non hai bisogno di un filtro.”

La nuova gamma di magliette è stata lanciata da Stoke-on- Trent youth charity, Ruff e Ruby.

Soprannominata la collezione Caitlin, la gamma ‘Positivi-tee’ presenta sei top ciascuno con uno slogan diverso come Peng Ting Inside, You Glow Gurl e Always Worthy, Always Good Enough.

Tutti i proventi delle vendite andranno al Caitlin O’Reilly Fund che offre ai giovani pacchetti di supporto per la salute mentale e interventi precoci.

Il progetto in sua memoria

Ruff e Ruby hanno anche lanciato il progetto “Worthy” in memoria di Caitlin per aiutare a prevenire i suicidi.

Kay ha aggiunto:

“Sono così orgogliosa di ciò che è stato realizzato.

Se tutto questo sforzo salva la vita di un giovane, quello di Caitlin non è andato sprecato.

“È travolgente vedere le magliette in mostra e gli sforzi che la squadra ha compiuto per mettere tutto insieme, è incredibile.

“Dobbiamo dimostrare alle ragazze che non si tratta solo di Instagram e filtri, devi amare te stesso.

“Stiamo facendo pensare ai giovani che devono adattarsi a una scatola invece di creare la loro scatola.

“Si spera che gli alunni come Caitlin non cadano nel dimenticatoio.”

La morte di Caitlin il 18 agosto dello scorso anno ha ricevuto visibilità mondiale il giorno di Natale quando un messaggio straziante da suo padre, Pete O’Reilly, è stato condiviso da Robbie Williams al suo 2.57 milioni di follower su Twitter.

Da allora, Pete è stato in missione per raccogliere fondi in onore di sua figlia e ha raccolto 3.000 sterline prendendo parte a una supermaratona di 42 miglia a marzo (fonte manchestereveningnews.co.uk).