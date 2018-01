LONDRA – Hostess palpate, molestate e bersaglio di proposte indecenti. Il Financial Times lancia una denuncia in prima pagina contro uno dei maggiori eventi di beneficenza a Londra, il Presidents Club Charity Dinner. Si tratta di una cena di gala con cadenza annuale riservata agli uomini, nel corso della quale, stando al giornale della City, i ricchi e potenti invitati “allungano le mani” e fanno proposte indecenti, col sospetto di casi in cui si favorisce la prostituzione, nei confronti di circa 130 ragazze, molte studentesse, che lavorano come hostess all’evento.

Il Financial Times è venuto a conoscenza di questo potenziale scandalo mandando alla cena, che si è tenuta nel lussuoso Dorchester Hotel, due reporter sotto copertura che lavoravano come hostess. Fra i tavoli prenotati al gala c’erano quelli di alcune società quotate al Ftse 100, il più importante indice azionario di Londra, come il gruppo della pubblicità Wpp, oltre a top manager ed esponenti del mondo finanziario. In risposta alle accuse gli organizzatori dell’evento hanno promesso di avviare una inchiesta approfondita.