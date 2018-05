PARIGI – Monica Bellucci nel mirino del Fisco francese perché, secondo l’accusa, non avrebbe dichiarato conti e una cassetta di sicurezza in Svizzera e una società offshore nelle Isole Vergini. Secondo quanto riportano vari giornali (tra cui Repubblica e Il Sole 24 Ore) il Ministero delle Finanze della Francia avrebbe già attivato le procedure di verifica con una richiesta di rogatoria alla Svizzera.

La questione è la seguente: la Bellucci tra il 2011 e il 2013 dichiarava di essere residente in Gran Bretagna. All’epoca l’attrice italiana era sposata con Vincent Cassel e il Fisco francese vuole capire se invece fosse residente in terra francese e se avesse dovuto dichiarare quei beni. La difesa della Bellucci sostiene invece che sia stata sempre trasparente con la Francia. L’avvocato parigino della star italiana, Marc Vaslin, afferma tuttavia che la sua cliente “non ha nascosto nulla al fisco francese, non essendo residente in Francia, nel periodo oggetto d’indagine”.

Angelo Mincuzzi sul Sole spiega i punti sospetti che hanno spinto la Francia a chiedere la rogatoria: