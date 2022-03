Montreux, quattro francesi trovati morti per strada. La polizia: “Si sono gettati dal balcone” (foto d’archivio Ansa)

Quattro persone sono state trovate morte in una strada di Montreux, in Svizzera. Una quinta persona, un quindicenne, è stato ricoverato in condizioni critiche.

Le prime notizie

Stando a un portavoce della polizia citato dall’agenzia di stampa Keystone-ATS, tutti e cinque si sarebbero gettate nel vuoto da un appartamento al settimo piano di un palazzo nelle vicinanze del casinò, nel centro cittadino, per motivi ancora da stabilire.

I cinque, tutti francesi, farebbero parte della stessa famiglia: marito e moglie di 40 e 41 anni, la gemella della donna e la figlia di 8 anni. A essere ricoverato in ospedale è l’altro figlio della coppia, di 15 anni.

Poco prima del dramma, raccontano i giornali svizzeri, alla porta dell’appartamento si era presentata la polizia con un mandato riguardante il padre e la scolarizzazione del figlio.