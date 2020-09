E’ stato arrestato sul volo Ryanair da Birmingham-Maiorca perché, dopo una lite, ha staccato con un morso l’ orecchio ad un altro passeggero.

Un 29enne britannico è stato arrestato dalla polizia per aver staccato a morsi un orecchio di un passeggero su un volo Ryanair da Birmingham a Maiorca.

L’uomo, visibilmente ubriaco, è stato fermato dalle autorità per aver morso e staccato l’orecchio di un connazionale.

La Guardia Civil, autorità spagnola, ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega quanto è accaduto.

“A seguito di un alterco tra due passeggeri è stato richiesto il nostro intervento. Al primo, in evidente stato di ebbrezza, a bordo è stato negato l’acquisto di ulteriori bevande alcoliche.

Ha poi tentato di forzare un frigorifero al cui interno c’erano bottiglie di liquori, poi di impossessarsi del drink del passeggero seduto accanto a lui”.

Una volta salita a bordo, la polizia ha arrestato l’uomo che proprio in quel momento stava mordendo l’orecchio del malcapitato.

In Spagna è raro che a bordo di un aereo le persone vengano arrestate per reati di questo tipo.

Solitamente gli agenti annotano i nomi e l’indirizzo delle persone coinvolte, trasmettono i dati all’Agenzia spagnola per la sicurezza e la sicurezza aerea, in modo che in seguito decidano l’entità delle multe. (Fonte: Daily Mail)