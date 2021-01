Muore per una overdose di antidolorifici, non voleva andare dal dentista per paura del Covid (foto ANSA)

Muore accidentalmente per overdose di antidolorifici dopo aver rifiutato di andare dal dentista per paura del Covid.

Alexandria Pierce-Baddeley, 29 anni, aveva un brutto ascesso dentale ma a causa di alcune patologie pregresse, temeva che andando dal dentista avrebbe potuto contrarre il Covid e si era curata da sola. Aveva assunto un mix letale di antidolorifici e alcol. A scoprire il corpo senza vita nella casa a Winsford, Cheshire, è stata la madre.

Poche ore prima di morire aveva mandato la foto del farmaco all’ex ragazzo e scritto: “Tra 20 minuti non sarò in grado di muovermi”. La polizia inizialmente aveva ipotizzato un possibile suicidio, ma la teoria è stata successivamente esclusa.

Pierce-Baddeley, mamma di una bambina di nove anni, secondo quanto emerso dalle indagini era un’insegnante di sostegno “dinamica e felice”. Si era rifiutata di andare dal dentista, temendo di contrarre il Covid a causa della bulimia e dei precedenti ricoveri ospedalieri per epatite, sepsi e polmonite.

L’ex fidanzato Paul Johnson, ha confermato di aver chiuso la relazione di dieci anni, il giorno prima del decesso e quella sera ha ricevuto una serie di messaggi.

Johnson ha detto in una dichiarazione: “In precedenza, per due volte aveva minacciato di togliersi la vita, ma le minacce non sono mai sembrate reali. La mattina successiva l’ho chiamata ma non ha risposto e non sono stato in grado di contattarla”.

Il coroner Heath Westerman ha dichiarato: “A causa del forte ascesso di cui soffriva, forse lo stava curando con un mix eccessivo di farmaci e alcol. Aveva paura di contrarre il Covid e ciò indica che non voleva morire”. (Fonte: SUN)