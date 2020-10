Nacho Vidal arrestato, guidava da drogato per le strade di Valencia

Arrestato il famoso attore a luci rosse Nacho Vidal per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti a Valencia. Lui si è giustificato: “Mi hanno drogato ad una festa”.

Nacho Vidal è finito in manette per aver guidato pericolosamente per le strade di Valencia, tra l’altro senza patente.

L’arresto del noto regista e attore a luci rosse, è avvenuto da parte della polizia nella tarda serata di sabato scorso, quando un agente fuori servizio aveva avvistato un’auto circolare pericolosamente, sbandando da un lato all’altro della carreggiata.

L’agente ha subito allertato la polizia che, dopo aver raggiunto l’auto, ha trovato Nacho Vidal in stato confusionale, con le pupille dilatate e che si teneva a fatica in piedi.

La polizia ha fatto trasportate l’attore con un’ambulanza in un ospedale per gli accertamenti tossicologici.

Come riporta il sito iberico 20minutos.es, le analisi hanno permesso di accertare che Nacho Vidal si trovava sotto effetto di una sostanza psicotropica.

Il 46enne ha spiegato che si trovava ad una festa privata dove qualcuno, a sua insaputa, l’ha drogato sciogliendo una sostanza stupefacente nel bicchiere. Denunciato a piede libero, è tornato a casa.

Prima dell’estate, precisamente a giugno, l’attore ha avuto altri problemi con la giustizia.

L’attore infatti è stato coinvolto nelle indagini per la morte di un fotografo, José Luis Abad, ucciso da un veleno dopo un presunto rito sciamanico. (fonte 20minutos)