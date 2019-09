ROMA – In occasione della settimana della moda a Londra, ha fatto discutere il vestito indossato da Naomi Campbell per la stilista inglese e africana di origine Mowalola Ogunlesi. In passerella ha sfilato la sempre bellissima Venere nera indossando un lungo abito bianco con una macchia rossa all’altezza dell’addome, inequivocabile riferimento a una ferita da arma da fuoco.

Una provocazione della designer, come ha cercato di spiegare la Campbell, dopo che social e media si erano scatenati . “Un insulto alle donne vittime di sparatorie”, è stato il commento più frequente. Ha scritto il Daily Mail: “Una madre, che ha perso suo figlio in una sparatoria, ha dichiarato di essere disgustata dal modo in cui la modella ha reso glamour le armi con la sua controversa scelta di abbigliamento”.

E ancora, la sorella di una dei 16 ragazzini uccisi nel massacro di Dunblane nel 1996 dice: “Che ipocrisia considerando la sua posizione sul controllo delle armi”. Naomi Campbell, in effetti, un mese aveva partecipato entusiasta alla festa del miliardario 90enne Gaston Glock, quello delle pistole.

“Questo vestito non riguarda in alcun modo il rendere glamour il crimine delle armi. È una dichiarazione artistica. Volevo sostenere la giovane designer britannica Mowalola Ogunlesi è una donna che sta facendo un ottimo lavoro. Vuole far emergere un problema così serio attraverso i suoi progetti”. Dichiarazione conciliante che tuttavia non esprime il pensiero della stilista.

“Ho scelto questo abito per cambiare la mente delle persone. Questo vestito mi fa emozionare molto perché grida al mondo la mia esperienza di persona di colore. Mostra che non importa quanto bene puoi essere vestito, in ogni momento puoi essere nel mirino di qualcuno”, ha scritto. Lo scandalo, sembra affermare, è solo negli occhi di chi guarda ma non riesce a vedere. (fonte Instagram)