LONDRA – Andrew Wardle, nato senza pene, a 44 anni ha avuto il primo rapporto sessuale grazie a una protesi bionica costata 50.000 sterline.

Quando finalmente è riuscito a perdere la verginità con la fidanzata Fedra, a pochi giorni di distanza dal primo rapporto sessuale lei lo ha trovato svenuto sul pavimento e fatto ricoverare in ospedale dove per cinque giorni è rimasto senza conoscenza, scrive il Daily Mail.

Il timore era che il danno fosse stato causato dal rapporto sessuale, in realtà si trattava di calcoli alla cistifellea anche se resta ancora da stabilire se le cause siano da imputare al sesso, scrive il Daily Mail.

Wardle ha speso 50.000 sterline per ricostruire il pene, è stato operato tre volte, e la fase di riabilitazione è stata dolorosa. E’ nato con l’estrofia vescicale, una rara malformazione che comporta un rovesciamento della vescica urinaria all’esterno del corpo. Sebbene avesse un testicolo, la malformazione, che colpisce una persona su 20 milioni, ha fatto sì che Andrew nascesse senza pene.

Parlando della sua prima volta, Andrew ha detto al Sun: “Avevamo prenotato un viaggio romantico ad Amsterdam per il mio compleanno, ho dovuto testare la funzione del mio pene bionico ogni mattina e sera e lasciarlo eretto per 20 minuti. Quindi una mattina, due giorni prima che andassimo via, è successo. È stato bello e naturale ed è così che volevo che fosse”.