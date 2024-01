Una neonata è stata abbandonata in una borsa della spesa in una strada di Londra in una notte “estremamente fredda”, con meno 4°C. Secondo quanto rivelato dalla polizia, la piccola aveva appena un’ora. Nell’ospedale dove è stata portata le hanno dato il nome di Elsa. A riportare la notizia è il britannico Daily Mail. Intervenendo in una conferenza stampa a Newham, il sovrintendente capo Simon Crick, comandante della polizia locale per il nord-est di Londra, ha detto che la piccola, che è stato trovata da un dog sitter all’incrocio tra Greenway e High Street South a Newham, nella parte est della città, intorno alle 21:13, avrebbe origini straniere.

L’appello alla mamma della neonata abbandonata

E’ stato lanciato un appello alla madre per farsi avanti. Crick ha detto: “Siamo estremamente preoccupati per il suo benessere poiché avrebbe attraversato un calvario traumatico e avrà bisogno di cure mediche immediate dopo la nascita. Medici qualificati e agenti specializzati sono pronti a sostenerla e la esortiamo a mettersi in contatto telefonicamente o a recarsi all’ospedale o alla stazione di polizia più vicini. Se sei la madre del bambino, sappi che tua figlia sta bene. Non importa quali siano le tue circostanze, per favore cerca aiuto”.

Le parole della sindaca

Il sindaco di Newham, Rokhsana Fiaz OBE, ha dichiarato: “Sono rimasta profondamente preoccupata nell’apprendere la scoperta, ieri sera, di una neonata trovata avvolta in asciugamani sulla Greenway, in particolare a causa del clima estremamente freddo che abbiamo vissuto questa settimana. Ecco perché sono così sollevata che questa preziosa bambina sia accudita e stia bene in ospedale. Sono molto grata al residente che ha chiamato i servizi di emergenza ieri sera, perché hanno letteralmente salvato una vita”.