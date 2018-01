ROMA – Ha rasato i capelli a zero per donarli ad un’associazione che realizza parrucche per i bambini malati di cancro. Il grande gesto di solidarietà di Niamh Baldwin, una ragazzina di 14 anni di Penzace in Cornovaglia, non è stato apprezzato da tutti. Anzi, proprio la preside della sua scuola ha deciso di sospenderla, perché i capelli così corti violano il regolamento della Mounts Bay Academy.

La vicenda ha scatenato la curiosità dei tabloid e dei quotidiani inglesi e la preside dell’istituto, Sara Devay, intervistata dal Daily Mail ha difeso la sua scelta sostenendo che la ragazzina avrebbe dovuto chiedere il permesso alla scuola per tagliare i capelli e donarli ai bimbi malati di cancro, o avrebbe potuto fare beneficenza donando fondi:

“Gli studenti conoscono la politica scolastica e sanno che la conseguenza è quella di concludere l’anno scolastico nella sala di isolamento fino a quando i capelli non crescono”.

Inutile dire che la maggior parte delle persone si sono schierate dalla parte della coraggiosa e generosa ragazzina inglese, tra cui l’associazione che l’ha ringraziata per aver donato una piccola gioia ai bambini malati di cancro, che riceveranno una parrucca con capelli veri e gratis, e la madre che ha sottolineato come Niamh abbia sempre avuto buoni voti a scuola e un animo sensibile: