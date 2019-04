MANCHESTER – Nicky Butt, ex centrocampista del Manchester United e attualmente responsabile del settore giovanile dei Red Devils, è stato arrestato e poi rilasciato con l’accusa di percosse su una donna.

Secondo il Daily Mail, il 44enne è stato trattenuto dalla polizia in seguito a una chiamata secondo cui una donna era stata aggredita: l’episodio è accaduto poche ore prima dell’eliminazione dalla Champions dello United per opera del Barcellona e poco dopo le accuse che hanno toccato un altro grande ex del club, Paul Scholes sotto accusa per 140 scommesse.

La donna ha subìto un taglio alla mano ma non è stato necessario ricoverarla in ospedale. Butt, che conta 387 presenze per il club tra il 1992 e il 2004, è stato nominato responsabile del settore giovanile dei Red Devils nel 2016. (Fonte: Daily Mail).