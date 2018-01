LONDRA – Un rapinatore “professionista”, accreditato dagli investigatori di addestramento militare d’alto livello, sta seminando il terrore fra i cottage e le proprietà di alcune bucoliche ed eleganti zone residenziali del sud-est dell’Inghilterra. Lo riportano oggi i media britannici, dopo l’ultimo episodio, caratterizzato – come i precedenti – da intimidazioni e momenti di violenza degni quasi delle scene di Arancia Meccanica.

La polizia del Surrey è convinta che il criminale, soprannominato “Night Watcher” – efficace, brutale, rapido e bene armato, stando a come lo hanno descritto le vittime – sia un rapinatore seriale. E abbia colpito anche nelle contee del Berkshire, del Kent e del Sussex in una serie d’incursioni denunciate fra il 2014 e il 2017.

La polizia ha rivelato che il rapinatore trascorre settimane nascondendosi nei pressi delle sue vittime, notando ogni mossa. Colpisce di notte, terrorizza i malcapitati con un fucile a canne mozze e li maltratta legandoli con fascette di plastica mentre saccheggia le loro casseforti. Una delle ultime vittime, la 61enne Susan Morris, ha raccontato di esser stata picchiata con il calcio di una pistola.

Gli agenti predicano prudenza e si dicono certi che non si tratti i episodi di delinquenza occasionale, bensì di piani ben preparati. In totale risulta essere stato portato via un bottino di gioielli, orologi e cimeli di famiglia il cui valore complessivo stimato supera il milione di sterline.