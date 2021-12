No Vax, in Germania condanne a chi indossa la stella di David e fa paragoni con l’Olocausto (Foto Archivio Ansa)

Paragonare le restrizioni anti Covid all’Olocausto o esibire la stella di David è reato. Accade in Germania, dove un giudice di Amburgo ha condannato severamente le proteste di un no vax per aver minimizzato lo sterminio degli ebrei.

Su Facebook l’imputato aveva scritto: “La gente veniva uccisa nelle camere a gas, oggi le persone vengono gasate attraverso le mascherine”. Per questo un giudice di Wadsbeck, sobborgo di Amburgo, lo ha condannato e una multa di 1800 euro.

Lo stesso sta accadendo in Baviera, dove i giudici hanno annunciato che seguiranno la stessa linea di intransigenza per chi indossa la stella di David nelle manifestazioni No Vax.

No Vax in Germania, reato indossare la stella di David

Ancora nessuna sentenza è stata emessa ma i giudici tedeschi promettono pene severe: la preoccupazione è quella di allontanare il più possibile i movimenti di estrema destra neonazista dalle proteste contro le misure di contenimento anti Covid. Un po’ come accaduto in Italia con le infiltrazioni di Forza Nuova.

In Germania la legge è molto severa sul punto: il codice prevede pene fino a 3 anni per apologia di nazismo e pure l’uso del saluto romano in pubblico è pesantemente sanzionato.

Nel gennaio del 2020 è invece stato messo al bando e dichiarato fuorilegge il movimento Combat 18 che si ispirava a teorie hitleriane ed era legato alla rete internazionale Blood & honour.