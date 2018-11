OSLO – E’ in Norvegia il primo ristorante subacqueo d’Europa e il più grande al mondo: è ancora in fase di realizzazione ma ci sono prenotazioni fino all’estate 2019.

“Under”, che si trova nel villaggio costiero di Baly, nella regione di Lindesnes, situata sulla punta più a sud della Norvegia, aprirà nella primavera del prossimo anno.

Il ristorante ha una finestra panoramica a 30 mt di profondità e prevede uno spazio di ristorazione con 100 coperti.

Nicolai Ellitsgaard Pedersen, chef di Under, per quanto riguarda la qualità dei piatti ha precisato:”Insieme al mio team lavoriamo in stretta collaborazione con agricoltori, pescatori, cacciatori e mietitori locali per fornire gli ingredienti più freschi. In questo modo, creiamo piatti raffinati e innovativi che riflettono il nostro paesaggio”, con l’immmancabile merluzzo, cozze e aragosta.

Il ristorante è stato progettato dalla società Snohetta, con sede a Oslo e New York City, con studi a San Francisco, Innsbruck, Singapore e Stoccolma.

L’architetto Rune Grasdal, parlando di Under ha detto:”La prima sfida è stata la pressione dell’acqua poiché è a 5 mt sotto la superficie, ma il problema più grande sono state le onde”

La struttura realizzata su tre livelli che coprono un’area di 492 mtq, che include uno champagne bar e una grande sala da pranzo e alcune aree saranno dedicate alla ricerca sulla biologia marina.

Snohetta spiega che i ricercatori, tra le altre cose studieranno se i pesci selvatici possono essere addestrati con segnali acustici.

Lo studio di progettazione ha aggiunto:”Attraverso la sua architettura, il menu e la missione di informare gli ospiti sulla biodiversità del mare, Under fornirà un’esperienza subacquea che regalerà meraviglia e gioia, attiverà tutti i sensi”.

I posti, se ce ne sono ancora, possono essere prenotati su https://under.dinesuperb.com/reserve/date.