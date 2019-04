Norwegian Air vieta le scarpe basse alle hostess, salvo certificato medico

ROMA – Le hostess della compagnia Norwegian Air dovranno indossare scarpe con tacco di almeno 2 cm, salvo presentare certificato medico, ogni giorno, nel caso abbiano dei problemi. L’iniziativa della compagnia aerea ha sollevato non poche polemiche: la Norvegia è considerata uno dei paesi con il maggior grado di parità di genere ma la Norwegian Air ha imposto un rigiro dress code di 22 pagine che include scarpe col tacco e make-up.

Ingrid Hodnebo, del Partito della sinistra socialista norvegese, sostiene che le regole siano “quasi comiche”, mentre Anette Trettebergstuen, della federazione femminile del Partito laburista, ha dichiarato: “Così si torna agli anni Cinquanta”. Il make-up delle hostess prevede occhi truccati, un fondotinta leggero, una crema colorata o una cipria; le ciglia finte sono permesse salvo “sembrino strane”.

Zero make-up per gli uomini autorizzati a usare creme solo per coprire acne o lividi. Gli steward, inoltre, dovranno avere le unghie curate, i capelli lunghi non oltre il colletto della camicia ed è proibito indossare orecchini.

Il Times ha riferito che la compagnia aerea ritiene di essere stata presa di mira poiché la politica è la stessa adottata dalla maggior parte delle altre compagnie. Le linee guida, ha riferito Norwegian Air, sono state “stilate con il contributo dei piloti e dei membri dell’equipaggio e ben accolte”. (Fonte: Daily Mail)