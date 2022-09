Nostradamus e la morte della regina Elisabetta nel 2022: cosa dice il libro con le interpretazioni del profeta

Un libro del 2005 scritto da Mario Reading, dal titolo “Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future” in questi giorni è uno dei più venduti nel Regno Unito. Almeno così la raccontano da oltremanica.

E’ uno dei più venduti, dicono, perché nel volume c’è una particolare interpretazione di una delle quartine di Nostradamus. Interpretazione che suona così: “La Regina Elisabetta II morirà, nel 22 circa, all’età di circa 96 anni”.

Cosa dice il libro

Nel volume citato in queste ore più o meno da tutti i tabloid inglesi per la precisione si legge: “Il preambolo è che la regina Elisabetta II morirà attorno al 2022, all’età di circa novantasei anni, cinque anni prima della durata della vita di sua madre”. Con queste parole Reading ha interpretato una quartina dell’astrologo in cui si parla di “un regno che avrebbe smesso di crescere”.

E tanto è bastato ai giornali più o meno di tutto il mondo per rilanciare la notizia. Gli elementi d’altronde ci sono tutti: Nostradamus, profezie, Regina Elisabetta.

Quindi ricapitolando: qualcuno nel 2005 interpretò una quartina di Nostradamus scrivendo: “La Regina Elisabetta II morirà, nel 22 circa, all’età di circa 96 anni”. Azzeccandoci. E questo ha fatto impazzire in tanti in Regno Unito. Tanti che hanno deciso di comprare a questo punto il volume con le interpretazioni delle quartine dell’astrologo francese.

D’altronde non si sa mai.