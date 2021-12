Contro la recrudescenza pandemica e l’allerta per la nuova variante Omicron, l’Europa marcia divisa rispetto all’opportunità di introdurre per legge un obbligo vaccinale.

Obbligo vaccinale, Ue in ordine sparso

In Germania, il nuovo premier Olaf Sholz, che sta per insediarsi al posto della Merkel, ha annunciato che sottoporrà l’obbligo vaccinale al Parlamento. La situazione tedesca appare ingestibile almeno dal punto di vista delle terapie intensive: ci si prepara a trasferire i pazienti all’estero, nel caso fosse necessario.

In Austria si va verso l’obbligo e multe per chi rifiuta di vaccinarsi, la Grecia imporrà l’obbligo agli over 60. Negli Stati Uniti, intanto, un giudice ha deciso lo stop all’obbligo riservato agli operatori sanitari in una decina di stati.

Il governo britannico intende garantire la terza dose di vaccino anti Covid (booster) a tutta la popolazione adulta entro la fine di gennaio.

L’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha rilevato 42 casi della variante Omicron finora registrati nell’Ue mentre sono in corso accertamenti su altri sei possibili contagi sospetti. L’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) ha lanciato un monito a over 60 e persone fragili: non viaggiate, evitate trasferimenti.

Germania: obbligo vaccinale, deciderà il Parlamento

La Germania si prepara a discutere in Parlamento l’obbligo vaccinale generalizzato per il Covid e va verso una sorta di lockdown per non vaccinati. È quel che si evince dal comunicato del portavoce della Merkel, Steffen Seibert.

“Si valutano diverse proposte – si legge, in vista del vertice di giovedì – come l’introduzione di una limitazione dei contatti più ampi soprattutto per non vaccinati, anche negli incontri privati, l’ampliamento del 2G anche nel commercio al dettaglio e le limitazioni per i grandi eventi. Inoltre si preparerà una decisione su un obbligo vaccinale generalizzato, oltre a quello indirizzato alle categorie”.

Austria, a febbraio multe per i non vaccinati

In Austria il primo febbraio scatterà l’obbligo vaccinale mentre già entro fine anno i no vax irremovibili potrebbero rischiare una multa da 3.600 euro che potrebbe addirittura essere raddoppiata in caso di inottemperanza. Lo prevede una bozza del governo che oggi sta esaminando il disegno di legge per l’introduzione dell’obbligo vaccinale.

Una misura, secondo il ministro alla salute Wolfgang Mueckstein, “senza alternative” visto il basso tasso (circa il 70%) di vaccinati. L’obbligo dovrebbe escludere i bambini delle elementari. La ministra per gli affari Ue Karolina Edstadler ha precisato che l’ammontare della multa non è stato ancora fissato.

Grecia: obbligo vaccinale per gli over 60

La Grecia renderà obbligatoria la vaccinazione contro il Covid per le persone di età pari o superiore a 60 anni. Una decisione che il premier Kyriakos Mitsotakis ha sottolineato essere “il prezzo da pagare per la salute”, secondo quanto riportano i media ellenici.