ROMA – Tragedia in albergo a Odessa, in Ucraina: almeno otto persone sono morte e dieci sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte nell’albergo Tokyo Star della città turistica che si affaccia sul Mar Nero. Lo riporta la protezione civile ucraina.

Non è chiaro quante persone ci fossero nell’hotel, che ha 273 stanze, ma le autorità sostengono che dall’area siano state evacuate circa 150 persone. L’incendio è divampato attorno all’1.30 (mezzanotte e mezza in Italia) ed è stato domato dopo circa tre ore, cioè attorno alle 4.30 del mattino, le 3.30 in Italia.

Non si sa ancora cosa abbia causato l’incendio, ma si ritiene che sia iniziato al secondo piano. I soccorritori hanno dichiarato di non sapere ancora quante persone ci fossero esattamente in hotel quando è scoppiato il rogo. I vigili del fuoco hanno impiegato circa tre ore per spegnere l’incendio, che imperversava su un’area di circa 1.000 metri quadrati, ha detto il personale di servizio della struttura.