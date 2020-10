Che oggetto porteresti nel tuo “ultimo viaggio”? Nel Medioevo…

Da un giocattolo dell’infanzia a uno strumento musicale, dai libri alla borsa dell’acqua calda. Un’affascinante serie di foto mostra gli oggetti più cari e importanti che le persone vorrebbero portare nell’ ultimo viaggio.

Le immagini sono state scattate da alcuni membri della Regia Anglorum, un’organizzazione britannica di rievocazione storica. Così hanno simulato come sarebbe oggi essere sepolti secondo le usanze dell’Alto Medioevo. Allora ai defunti venivano posti accanto i loro oggetti più cari.

Le immagini, condivise su Bored Panda, mostrano le persone – ancora in vita – accanto ai loro animali domestici, console per videogiochi e oggetti come stoviglie e posate.