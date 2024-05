Ogni donna dovrebbe avere un amante più giovane, sentenzia Antonia Wagners dalle pagine di Bild, uno dei giornali più venduti al mondo. La materia è scottante al punto che la redazione di Bild ha deciso di non rendere accessibile il contenuto dell’articolo libersmente on line ma di riservarlo agli abbonatia pagamento.

Basta quel poco che si può leggere sul sito per farsi un’idea, Hai mai fatto sesso con una donna molto più anziana? chiede la giornalista autrice dell’inchiesta. I nostri quattro amici hanno molto da dire sulle differenze di età durante il sesso. Soprattutto Saskia, la selvaggia donna single che ha già rimorchiato qualche toyboy.

Ma anche la solista Kiki, la poligama Jessica e la felicemente sposata Romy hanno potuto maturare le proprie esperienze. Perché le donne concordano sul fatto che ogni donna ha bisogno di un amante più giovane.

Di recente Blitz aveva dato notizia dei propositi nuziali di una coppia divisa da 47 anni di differenza d’età.

Kathi Jenkins, 74 anni, ha conosciuto Devaughn Aubrey, 27 anni, attraverso un sito di incontri per adulti chiamato Adult Friend Finder (AFF) nel 2021.

Se all’inizio la loro relazione era puramente sessuale, dopo essersi conosciuti, è presto sbocciata in una storia d’amore e i due, entrambi originari del Texas, sono ora fidanzati nonostante abbiano più di quattro decenni di differenza.

Kathi è in pensione; ha quattro figli, 13 nipoti, 36 pronipoti e un trisnipote.

In passato ha svolto vari lavori ed ha avuto alcune relazioni a lungo termine ma non si è mai sposata.

Devaughn lavora come magazziniere da Walmart e come portiere in un condominio. Non ha figli ma si era già sposato a 24 anni con una ragazza con cui aveva frequentato la scuola. La coppia ha divorziato nel 2021, poco prima che lui incontrasse Kathi.

Kathi e Devaughn hanno una relazione da più di un anno e intendono sposarsi l’anno prossimo.

Nonostante sia più giovane di 47 anni rispetto alla sua futura sposa, la famiglia di Devaughn lo sostiene per la maggior parte. All’inizio pensavano che lui mentisse sull’età di Kathi finché non ha mostrato loro delle foto.

Per quanto riguarda Kathi, ha ammesso che di solito non le piacciono uomini di colore, quindi Devaughn è stato una sorpresa per la sua famiglia.